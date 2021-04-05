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Госнаградами отмечены представители различных сфер
За труд, мастерство и профессионализм. Сегодня премьер по поручению Президента вручил госнаграды тем, кто своим личным вкладом приумножает и выводит на новые уровень развития общее дело, будь то предприятия АПК, промышленности, социальная сфера, медицина или педагогика. Особое внимание руководителям различных уровней. За ними трудовые коллективы, которые важно и сплотить, и мотивировать, а также выбрать правильную стратегию и помочь каждому сотруднику раскрыться. Как отметил премьер, модернизация предприятий, внедрение научных разработок, безусловно, содействуют подъему высокотехнологичной отрасли. И верные решения здесь очень важны. От них зависит прибыльность работы, а значит и доходы людей.
37 белорусов сегодня во Дворце Республики были отмечены медалями Франциска Скорины и "За трудовые заслуги", а также Благодарностями Президента. И для каждого это особый день, который показывает, что когда-то не ошибся с профессией и смог сделать многое на своем рабочем месте и для страны в целом. Ведь труд - это то, что всегда объединяет.
Особо были отмечены учителя и тренеры, которые завоевали авторитет своих учеников, а также наши медработники, которые несут несменяемую вахту по охране здоровья всех белорусов. И результаты этого поистине героического труда - тысячи спасенных жизней.
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