Госнаграды по поручению Президента вручили руководителям кафедр, профессорам и педагогам БГМУ

Тех, кто сегодня учит профессии врача, чествовали в правительстве. Госнаграды по поручению Президента вручили руководителям кафедр, профессорам и педагогам Белорусского государственного медуниверситета. Альма-матер отмечает 100-летие. Но даже в торжественной обстановке медики больше говорят о работе, и о том, как изменилась вся система здравоохранения, насколько она стала современной и высокотехнологичной. Конечно, и о своих буднях в борьбе с коронавирусом, и о необходимости вакцинации.



В Беларуси сформированы научные школы, которые известны далеко за пределами Беларуси



Подготовка будущих специалистов ведется по самым передовым методикам, отметил премьер Роман Головченко перед вручением госнаград. Белорусский медуниверситет выпускает сегодня профессионалов широкого профиля для всей медицинской сферы.



В медуниверситете восемь факультетов, магистратура, аспирантура, докторантура, соискательство, клиническая ординатура и интернатура. Готовят и фармацевтов. В этом году открыт Военно-медицинский институт.