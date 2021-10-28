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Госнаграды по поручению Президента вручили руководителям кафедр, профессорам и педагогам БГМУ
Факт
Тех, кто сегодня учит профессии врача, чествовали в правительстве. Госнаграды по поручению Президента вручили руководителям кафедр, профессорам и педагогам Белорусского государственного медуниверситета. Альма-матер отмечает 100-летие. Но даже в торжественной обстановке медики больше говорят о работе, и о том, как изменилась вся система здравоохранения, насколько она стала современной и высокотехнологичной. Конечно, и о своих буднях в борьбе с коронавирусом, и о необходимости вакцинации.
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Подготовка будущих специалистов ведется по самым передовым методикам, отметил премьер Роман Головченко перед вручением госнаград. Белорусский медуниверситет выпускает сегодня профессионалов широкого профиля для всей медицинской сферы.
В медуниверситете восемь факультетов, магистратура, аспирантура, докторантура, соискательство, клиническая ординатура и интернатура. Готовят и фармацевтов. В этом году открыт Военно-медицинский институт.
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