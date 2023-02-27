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Гособвинитель запросил Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, трем другим фигурантам - по 12 лет
Государственный обвинитель сегодня в ходе судебных прений запросил Светлане Тихановской и Павлу Латушко по 19 лет колонии, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому - по 12 лет колонии, пишет БелТА.
Прокурор считает необходимым также назначить Тихановской штраф в размере 1 тыс. БВ (Br37 тыс.), а Павлу Латушко - лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет. Тихановская, Ковалькова и Мороз, как предполагается, должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский - усиленного режима.
Гособвинитель просит взыскать с Латушко в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру полученной им взятки. Речь идет о сумме, эквивалентной $10 тыс. по курсу Нацбанка на день вынесения приговора.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, мотивов и целей содеянного, личности виновных, характер нанесенного вреда, обстоятельства, отягчающие ответственность, прокурор полагает, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты только лишь при назначении обвиняемым наказаний в виде лишения свободы.
Прокурор назвал обстоятельства, отягчающие ответственность пятерых фигурантов. По его мнению, это совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, если не истекли сроки давности либо не погашена или не снята судимость за предшествующие преступления; совершение преступления по мотивам политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы; совершение преступления организованной группой, группой лиц по предварительному сговору; совершение преступления с целью облегчить совершение другого преступления.
Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемых Тихановской, Дылевского, Мороз можно считать наличие на иждивении малолетних детей. Обстоятельств, смягчающих ответственность Латушко и Ковальковой, по делу не установлено, отметил гособвинитель.
Всех пятерых обвиняемых прокурор просит признать виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц республики, распространении материалов, содержащих такие призывы. Также предлагается признать их виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц.
Конкретно Тихановскую и Латушко, по мнению прокурора, следует признать виновными в создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, совершенными повторно; организации (руководстве) самовольного присвоения звания и власти должностного лица, сопряженного с участием на этом основании в переговорах и иных встречах с представителями иностранных государств, иностранных организаций.
Тихановскую и Мороз - в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти; приготовлении к захвату и удержанию зданий и сооружений, соединенных с угрозой причинения гражданам телесных повреждений с целью понудить государственный или иной орган, физическое лицо или группу лиц совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как условие невыполнения угрозы; иной подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, финансировании, ином материальном обеспечении такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления, а также организации совершения указанных действий и руководстве ими.
Кроме того, Тихановскую, Латушко, Ковалькову предлагается признать виновными в воспрепятствовании работе Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, совершенном с применением угрозы и иным способом группой лиц по предварительному сговору. Тихановскую - в ином оказании помощи иностранному государству, международной или иностранной организации и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, умышленно совершенном гражданином Беларуси, измене государству. А Латушко - в превышении служебных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности лицом, занимающим ответственное положение, и повлекшем тяжкие последствия, а также получении взятки в крупном размере.
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