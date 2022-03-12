Госпогранкомитет Беларуси: информация о воздушных ударах по нашей стране - очередная провокация украинской стороны

Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по Беларуси - это очередная провокация и попытка раскачать белорусское общество. По состоянию на 18 часов, несмотря на заявление украинских чиновников и ряда телеграм-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси