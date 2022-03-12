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Госпогранкомитет Беларуси: информация о воздушных ударах по нашей стране - очередная провокация украинской стороны
Пример откровенной лжи: сведения, сообщенные официальными лицами Украины, которые накануне активно подхватили соцсети.
Якобы российские войска готовят серию провокаций на территории Беларуси. Согласно вбросу, с воздушного пространства Украины они должны нанести удары по некоторым населенным пунктам нашей страны и таким образом втянуть в военную операцию. Одним из таких пунктов накануне якобы стала деревня Копани Столинского района. Мы связались с Вадимом Зарубой, председателем Речицкого сельисполкома, к которому относится вышеназванная деревня.
Полученные кадры - это якобы места обстрела. Населенный пункт Копани находится в Столинском районе в непосредственной близости от границы с Украиной. Пограничными нарядами Республики Беларусь осуществляется несение службы на данном направлении. Как видим, в деревне разрушений нет. Ведомство не подтвердило распространенную в соцсетях информацию, назвав это фейком со стороны Украины.
На данном направлении белорусскими пограничными нарядами звуки взрывов не фиксировались. Также не обнаружено разрушений на местности. Данный информационный вброс является не более чем дезинформацией и попыткой украинской стороны осуществить очередную провокацию.
Откровенным бредом назвали информацию о ракетном ударе по белорусской деревне и в Министерстве обороны нашей страны.
Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по Беларуси - это очередная провокация и попытка раскачать белорусское общество. По состоянию на 18 часов, несмотря на заявление украинских чиновников и ряда телеграм-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию.
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