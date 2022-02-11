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Обновление таможенных баз в литовских пунктах пропуска продлится до 15 февраля
Обновление таможенных баз в литовских пунктах пропуска продлится до следующей недели. Об этом сообщили в органах пограничной и таможенной служб Беларуси. По информации ведомств, оформление транспортного потока в литовских погранпереходах с минувшего понедельника проходит в ручном режиме. Из-за этого скапливаются очереди грузовиков на выезд из Беларуси в направлении Литвы. Вернуться к штатному режиму оформления соседи планируют к 15 февраля. При этом лидером по очередям большегрузов остается литовский Мядининкай.
Договоренности по приему ТС литовской стороной за прошедшие сутки выполнены на 40 %. Меньше всего ТС проследовало через пункт пропуска "Каменный Лог " - только 152 автомобиля, при норме 500 автомобилей. Через польские пункты пропуска за сутки въехало 65 % авто от установленной нормы. В целом выезда из Беларуси ожидает свыше 4 700 грузовиков. На литовском направлении боле 2 600 грузовиков, на польском и латвийском - по 1 000. Таможенными органами Беларуси принимаются все необходимые меры по обеспечению максимального оформления транспортных потоков, следующих через таможенную границу.
Беларусь в полной мере выполняет закрепленные двусторонними соглашениями договоренности о пропуске транспортных средств. Работники таможенных органов нашей страны в очередной раз проинформировали литовскую сторону о сложившейся ситуации на границе и необходимости принятия мер.