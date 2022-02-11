Обновление таможенных баз в литовских пунктах пропуска продлится до 15 февраля

Договоренности по приему ТС литовской стороной за прошедшие сутки выполнены на 40 %. Меньше всего ТС проследовало через пункт пропуска "Каменный Лог " - только 152 автомобиля, при норме 500 автомобилей. Через польские пункты пропуска за сутки въехало 65 % авто от установленной нормы. В целом выезда из Беларуси ожидает свыше 4 700 грузовиков. На литовском направлении боле 2 600 грузовиков, на польском и латвийском - по 1 000. Таможенными органами Беларуси принимаются все необходимые меры по обеспечению максимального оформления транспортных потоков, следующих через таможенную границу.

Александр Нистюк, заместитель начальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси