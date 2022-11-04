Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео провокации украинских военных на границе

Провокация украинских военных на границе с Беларусью. Госпогранкомитет нашей страны публикует видео инцидента. В пункте пропуска "Глушкевичи" белорусские камеры наблюдения зафиксировали украинский БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. Простояв на месте 10 минут, бронетранспортер и военные, которые сопровождали его, отправились вглубь украинской территории. В ответ на провокацию наши пограничники заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии. Заметим, такие провокации для ВСУ норма. На днях был перехвачен украинский беспилотник.