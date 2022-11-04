3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео провокации украинских военных на границе
Провокация украинских военных на границе с Беларусью. Госпогранкомитет нашей страны публикует видео инцидента. В пункте пропуска "Глушкевичи" белорусские камеры наблюдения зафиксировали украинский БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. Простояв на месте 10 минут, бронетранспортер и военные, которые сопровождали его, отправились вглубь украинской территории. В ответ на провокацию наши пограничники заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии. Заметим, такие провокации для ВСУ норма. На днях был перехвачен украинский беспилотник.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов