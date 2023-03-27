Госпогранкомитет Беларуси: ситуация на границе с Польшей ухудшается

Антирекорд с начала года - более тысячи грузовиков ожидают въезда в Польшу с территории Беларуси. После прекращения работы польского пункта пропуска "Бобровники" ситуация на границе продолжает ухудшаться, заявили в белорусском Госпогранкомитете.