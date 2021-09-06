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Госпогранкомитет Беларуси: За прошедшие сутки не пропущена ни одна фура
За прошедшие сутки ни один литовский и польский пункт пропуска не выполнил договоренности по оформлению грузового транспорта из Беларуси. Не пропущена ни одна фура. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей страны, из-за чего образовались очереди на границах - самые длинные в Шальчининкай. Сообщается также, что в Латвию и Украину перемещение грузового транспорта идет без задержек.
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