Госпогранкомитет Беларуси: За прошедшие сутки не пропущена ни одна фура

За прошедшие сутки ни один литовский и польский пункт пропуска не выполнил договоренности по оформлению грузового транспорта из Беларуси. Не пропущена ни одна фура. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей страны, из-за чего образовались очереди на границах - самые длинные в Шальчининкай. Сообщается также, что в Латвию и Украину перемещение грузового транспорта идет без задержек.



