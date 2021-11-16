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Госпогранкомитет: Белорусская сторона инициирует расследование инцидента на границе

Как информирует Госпогранкомитет нашей страны, белорусская сторона инициирует расследование инцидента на границе. Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. И расценить это можно не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Как мы могли заметить, чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ, водомет и светошумовые гранаты.

Напомним, что к полудню ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, предприняли попытку прорваться в Польшу. Фактически забор находится на ее территории, поэтому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему.

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