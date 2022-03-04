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Госпогранкомитет: белорусских пограничников на территории Украины нет

ВВС и ПВО Беларуси усилили состав дежурных сил по противовоздушной обороне в рамках мирного времени. Военное ведомство подчеркивает: это позволит повысить эффективность охраны воздушных рубежей. Решение принято в связи с указаниями главнокомандующего вооруженными силами - Президента Александра Лукашенко.

ВС Беларуси: любые попытки деморализовать личный состав абсолютно тщетны

Командование ВВС и ПВО обращает внимание: любые попытки деморализовать личный состав абсолютно тщетны. Военные находятся на своей земле, защищают свое небо, охраняют мирный труд каждого белоруса.

Госпогранкомитет: белорусских пограничников на территории Украины нет

Белорусских пограничников на территории Украины нет. Об этом заявили в Государственном пограничном комитете. Сейчас то и дело фиксируются попытки оказания психологического давления на граждан нашей страны - звонят по телефону, пишут в интернете с иностранных номеров, сообщают информацию о ранениях или гибели наших зеленых беретов в ходе боевых действий на территории Украины. Для подобного рода психологических манипуляций экстремистские ресурсы приводят пример с вымышленными белорусами, сообщая личные данные военнослужащих органов погранслужбы. Комитет обращает внимание, что все белорусские пограничники находятся на территории Беларуси и никакого участия в боевых действиях не принимают.

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