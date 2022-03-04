Госпогранкомитет: белорусских пограничников на территории Украины нет

Белорусских пограничников на территории Украины нет. Об этом заявили в Государственном пограничном комитете. Сейчас то и дело фиксируются попытки оказания психологического давления на граждан нашей страны - звонят по телефону, пишут в интернете с иностранных номеров, сообщают информацию о ранениях или гибели наших зеленых беретов в ходе боевых действий на территории Украины. Для подобного рода психологических манипуляций экстремистские ресурсы приводят пример с вымышленными белорусами, сообщая личные данные военнослужащих органов погранслужбы. Комитет обращает внимание, что все белорусские пограничники находятся на территории Беларуси и никакого участия в боевых действиях не принимают.