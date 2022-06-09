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Госпогранкомитет: латвийские силовики дают беженцам психотропы

Латвийские силовики дают беженцам психотропы. Таблетки трамадола наши пограничники нашли у граждан Афганистана. 7 июня в Браславском районе двоих иностранцев задержали в пограничной полосе. Беженцы пояснили, что военные Латвии доставили их к белорусской границе и силой заставили перейти. Кроме того, во время разбирательства у одного из иностранцев при себе обнаружены таблетки, содержащие особо опасное психотропное вещество.

Иностранцы задержаны для выяснения обстоятельств. И заметим, данный факт, а именно передача психотропов беженцам, может стать опасной тенденцией и применяться сопредельной стороной для организации провокаций на границе.

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