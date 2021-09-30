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Госпогранкомитет: полоцкие пограничники не допустили вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь
Полоцкие пограничники не допустили вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь. Эту информацию распространил Государственный погранкомитет. Инцидент произошел днем 28 сентября. Литовские правоохранители попытались незаконно вытеснить 10 граждан азиатской внешности на территорию Беларуси через реку, по которой проходит граница. В Погранкомитете добавили, что подобные эпизоды ежедневно фиксируются на польском и прибалтийском направлениях. На данный момент обстановка на участке ответственности Полоцкого погранотряда также остается напряженной, охрана границы осуществляется в усиленном режиме. Отдельные направления усилены взаимодействующими силами и средствами.
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