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Госпогранкомитет: в Беларусь за выходные прибыло 288 граждан Украины
Госпогранкомитет нашей страны информирует: в Беларусь, в том числе транзитом через Польшу, прибыло 288 граждан Украины. Это данные за последние два дня. Часть иностранцев временно размещена в гостиницах и санаториях, другие отправились к родственникам, проживающим на территории нашей страны. Напоминаем, что вблизи приграничной с Украиной деревни Гдень функционирует мобильный пункт обогрева, развернутый Белорусским Обществом Красного Креста. Наши пункты пропуска работают в штатном режиме, в то время как украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Беларусью.
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