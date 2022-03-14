Госпогранкомитет: в Беларусь за выходные прибыло 288 граждан Украины

Госпогранкомитет нашей страны информирует: в Беларусь, в том числе транзитом через Польшу, прибыло 288 граждан Украины. Это данные за последние два дня. Часть иностранцев временно размещена в гостиницах и санаториях, другие отправились к родственникам, проживающим на территории нашей страны. Напоминаем, что вблизи приграничной с Украиной деревни Гдень функционирует мобильный пункт обогрева, развернутый Белорусским Обществом Красного Креста. Наши пункты пропуска работают в штатном режиме, в то время как украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Беларусью.