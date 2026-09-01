Госсекретарь Совета безопасности посетил военные сборы аграриев в Слуцке

Работники сельхозпредприятий, которые попали в армейские условия, добросовестно выполняют свои задачи. Это отметил госсекретарь Совета безопасности после посещения одной из воинских частей в Слуцке, где, в том числе по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко, проходят военные сборы с аграриями.

Всего было призвано около 500 человек. Сформированы две основные команды. Одна из них на базе 103-й десантной бригады в Витебске выполняет задачи по прикрытию южных рубежей. Вторая группа - на базе 30-й отдельной железнодорожной бригады в Слуцке.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"У нас нет в нашей стране, на мой взгляд, абсолютно равнодушных людей, в том числе эта категория - с ними надо просто работать. В течение двух месяцев побудут на этих сборах в воинской части. Этот армейский уклад жизни, требовательность, четкая постановка задач и спрос за выполнение задач, я думаю, наложит определенный опечаток".

Подобные мероприятия проводятся не только в воспитательных целях, но и позволяют развить военные навыки. Александр Вольфович выразил уверенность, что призванные на сборы сделают выводы и впредь будут добросовестно выполнять обязанности на своих местах.