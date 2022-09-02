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Госсекретарь Совбеза прочитал лекцию на факультете Генштаба Военной академии
Лекция для опытных специалистов. Основы военного строительства, роль и место Вооруженных сил в системе обеспечения военной безопасности, вооруженная защита страны - эти темы на лекции со слушателями факультета Генштаба затронул Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Практика таких занятий стала уже традиционной, когда перед слушателями факультета выступает руководящий состав Вооруженных сил и Совета безопасности страны.
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