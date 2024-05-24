Госсекретарь Совета безопасности проинспектировал внутренние войска

Выполнение поставленных служебно-боевых задач. В Беларуси продолжаются проверка боеготовности. Накануне она прошла во внутренних войсках в Гродно, Волковыске, Бресте и Барановичах.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович проинспектировал уровень подготовки личного состава войсковой части 5526 и бойцов отряда спецназначения "Шторм" в Бресте. Военнослужащие показали высокий уровень боевой подготовки, выполняя стрельбы, нормативы по физподготовке и рукопашному бою.