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Госсекретарь Совета безопасности проинспектировал внутренние войска

Выполнение поставленных служебно-боевых задач. В Беларуси продолжаются проверка боеготовности. Накануне она прошла во внутренних войсках в Гродно, Волковыске, Бресте и Барановичах.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович проинспектировал уровень подготовки личного состава войсковой части 5526 и бойцов отряда спецназначения "Шторм" в Бресте. Военнослужащие показали высокий уровень боевой подготовки, выполняя стрельбы, нормативы по физподготовке и рукопашному бою.

Кроме этого, бойцы подразделения продемонстрировали навыки и умения в тактической медицине и применении беспилотников. В ходе работы проверена готовность военной и специальной техники к выполнению задач по предназначению.

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