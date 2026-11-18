В Беларуси по поручению Президента продолжается внезапная проверка маневренных групп погранслужбы. Уровень физподготовки оценили у пограничников в Бресте.

Маневренные группы - это одно из ключевых звеньев охраны границы. Они оперативно реагируют на угрозы и перекрывают участки при осложнениях обстановки. Еще на этапе отбора в спецподразделения военнослужащие сдают строгие нормативы, а во время службы практикуют ежедневные тренировки. Ранее бойцы уже продемонстрировали свои навыки стрельбы в темноте из группового и штатного оружия. Дополнительным испытанием стала погода: дождь и туман осложняли стрельбу с использованием приборов ночного видения.

А утром 18 ноября пограничникам предстояло пробежать стометровку и подтянуться на перекладине. Нормативы сдавали на спортивной площадке Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Само место с героической историей придавало сил.

"Это бодрит, поднимает моральный дух, и хочется для своего подразделения показать отличные результаты", - поделился военнослужащий маневренной группы Брестской пограничной группы.

"Из-за бронежилетов, из-за усталости тяжеловато было, но старались максимально показать себя. Требования жесткие как на беге, так и на подтягивании - до миллисекунд", - рассказал еще один военнослужащий.

Мониторинг продолжается. Военнослужащим также предстоит совершить марш-бросок в указанный район.