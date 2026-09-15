Госсекретариат Совбеза проверяет боеготовность танкового батальона 19-й мехбригады

Готовность в кратчайшие сроки, марш в указанный район, подготовка вооружения и техники к применению, выполнение огневых задач - это проверка боеготовности в одном из танковых батальонов 19-й механизированной бригады.

15 сентября Госсекретариат Совета безопасности оценивает, как армейцы справились с поставленными задачами, а если простыми словами - у батальона проходит "смотр готовности".

Накануне оперативному дежурному на пункте управления Генерального штаба вручили распоряжение на приведение в готовность к выполнению задач по предназначению одного из подразделений Вооруженных Сил Беларуси.

Андрей Горбатенко, заместитель Госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Проверяются все элементы: укомплектованность батальона, экипировку личного состава батальона, наличие вооружения военной специальной техники, ее техническое состояние, наличие запасов материальных средств, в каком объеме они загружены. Это очень важный этап, потому что после этого батальон получит задачу на выход в указанный район. Все, что он с собой взял, с этим ему придется выполнять поставленные задачи".

Следующим этапом проверки будут стрельбы на полигоне из штатного вооружения, танка и стрелкового оружия, причем тренировка пройдет в ночное время, а после пройдут контрольные занятия по тактической и огневой подготовке.

Все результаты, полученные в процессе мониторинга, будут проанализированы и доложены Президенту Беларуси Александру Лукашенко. О них будет знать и руководство Вооруженных Сил, чтобы учитывать в подготовке воинских частей.