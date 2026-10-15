Госсекретариат Совета безопасности Беларуси продолжает мониторинг войск

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович посетил полигон Западного оперативного командования. Он ознакомился с ходом проверки и наблюдал за боевой стрельбой мотострелкового подразделения в рамках контрольного занятия по огневой подготовке.

Госсекретариат Совета безопасности Беларуси по поручению Президента продолжает проверку одного из батальонов 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Мероприятие внеплановое, о нем не знали заранее, что позволяет оценить готовность и способность войск выполнять поставленные задачи.

По словам Александра Вольфовича, проверяемый батальон в установленные сроки был приведен в готовность к выполнению задач по предназначению, после чего состоялся смотр подразделения.

Впечатления должностных лиц Госсекретариата по проверке батальона положительные - такое заявление сделал глава Совбеза Беларуси.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: "Батальон совершил в ночных условиях марш из пункта постоянной дислокации на полигон, где приступил к сдаче контрольных занятий по огневой и тактической подготовке. Впереди еще физическая подготовка. Хочу сказать, что профессионализм мотострелков за эти полгода вырос значительно. Неплохие результаты показал также батальон, который отчитывался от Северо-Западного оперативного командования. Довольно уверенные навыки в действиях при вооружении БМП, владении стрелковым оружием показывают мотострелки Западного оперативного командования".

Как заметил на полигоне госсекретарь Совбеза, оценку всему батальону сейчас ставить рано - проверка в самом разгаре.

Самое ценное - это настрой офицеров и командира, который дает уверенность в том, что батальон выполнит любые поставленные задачи.