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Госсекретариат Совбеза выражает соболезнование родным погибшего сотрудника КГБ

Госсекретариат Совбеза выражает соболезнование родным погибшего сотрудника КГБ

Коллектив Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудника КГБ, погибшего при исполнении служебного долга, сообщает

БелТА

.

"Память о настоящем профессионале, мужественном человеке и патриоте, отдавшем свою жизнь ради безопасности граждан, навсегда сохранится в сердцах благодарных соотечественников",

- отметили в

Госсекретариате Совбеза.

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