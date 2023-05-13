Госсимволика - это главный национальный символ Беларуси - данные соцопроса

Герб, флаг и гимн - главные национальные символы нашего народа. Так считают более 66 процентов белорусов. Таковы результаты телефонного соцопроса, его провел Институт социологии Академии наук. Причем среди молодежи их значимость даже выше, чем у белорусов среднего возраста.

На втором месте оказались народные символы, такие как зубр, василек или аист. Также респонденты выделили значимость объектов культурного наследия нашей страны - белорусские замки и дворцы, Беловежскую пущу и, конечно, слуцкие пояса. Памятники Великой Отечественной войны занимают важное место для трети граждан.

День Победы - наиболее значимый госпраздник для белорусов

Наиболее значимыми государственными праздниками, белорусы, предсказуемо, называют День Победы и День Независимости. 9 Мая и 3 Июля - традиционно всенародные святые дни, которые стали для белорусов символами свободы и мира.

