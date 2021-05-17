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Законы о госзащите и обеспечении нацбезопасности - кого они будут защищать и какими правами наделят органы внутренних дел

Сегодня Президент подписал законы, направленные на усиление безопасности белорусов. Во-первых, расширяется круг лиц, подлежащих государственной защите. Любой, кому угрожает опасность из-за служебной деятельности, вправе рассчитывать на дополнительную защиту. Речь о государственных служащих, судьях, работниках СМИ, членах избирательных комиссий и других лицах, а также их близких. Еще одним документом уточняются и четко определяются полномочия органов внутренних дел. В частности, это касается условий и пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

Рассказывает Алексей Мартиненок.

События второй половины прошлого года уже вошли в историю как провальная попытка государственного переворота. То, что мы раньше видели только в сводках зарубежных новостей, переместилось в декорации белорусских городов. Но полноценного Майдана так и не случилось.

Виктор Баранец, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке (Россия):
Совершенно очевидно, что та буча, которая была устроена в прошлом году, провалилась. Она угасла, несмотря на то что американцы, поляки, прибалты кормили так называемую белорусскую оппозицию неимоверным количеством денег. Была проделана колоссальная работа с промыванием мозгов молодежи, но все это вылетело в трубу.
Если для организаторов вся затея обернулась потерей капиталов, то для Беларуси это бесценный опыт. Пришло время учиться уже не только на чужих, но и на своих ошибках: усиливать позиции, которые приняли на себя основной удар. Внесены изменения в закон о государственной защите тех, кто сегодня "на передовой".

Под защитой государства

Теперь меры защиты можно применять к любому, кому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью. В частности, это госслужащие, судьи, работники СМИ, члены избирательных комиссий и их близкие.

То есть государство обеспечивает не только общественную безопасность, но и безопасность конкретных людей.

Вносимые изменения позволят государству применять меры безопасности, обеспечить правовую и социальную защиту, включая материальную компенсацию, не только в отношении государственных служащих, но и любого гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье или их имущество.
Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности

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За время работы первой редакции закона жизнь трансформировалась. В критические моменты оскорбления, угрозы жизни, здоровью, имуществу сыплются не только в адрес судей, контролеров и правоохранителей, теперь под ударом и журналисты, спортсмены, артисты, учителя - все, кто открыто выступает с гражданской позицией.

В прошлом году "расстрельные списки" активно распространялись в экстремистских телеграм-каналах, а их читатели часто переходили от теории к практике.

В интересах национальной безопасности

Еще один документ касается вопросов обеспечения национальной безопасности. По сути, это модернизация возможностей правоохранителей в конкретных ситуациях.

  • Личный досмотр теперь возможен при задержании.
  • Уточняются пределы применения физической силы, оружия, боевой и спецтехники.
  • Предусматривается, что сотрудники не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения (если применение законно).
  • У органов внутренних дел есть право применять боевую и спецтехнику при пресечении массовых беспорядков.
  • Сотрудники теперь могут в ряде дополнительных случаев запрещать видеозаписи, кино- и фотосъемку.

Все это сложно назвать только белорусской новацией, каждое государство строит свою систему защиты. Причем те, кто познал "радость" цветной революции, зачастую выступают в авангарде законотворческих инициатив.

Совершенствование правовой базы - постоянный процесс, импульс к которому часто придает сама жизнь. Порой просто необходимо извлекать такие уроки в том числе из драматичных событий, ведь на каждое действие есть противодействие. И это тоже закон.


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