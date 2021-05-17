Законы о госзащите и обеспечении нацбезопасности - кого они будут защищать и какими правами наделят органы внутренних дел

События второй половины прошлого года уже вошли в историю как провальная попытка государственного переворота. То, что мы раньше видели только в сводках зарубежных новостей, переместилось в декорации белорусских городов. Но полноценного Майдана так и не случилось.



Виктор Баранец, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке (Россия):

Совершенно очевидно, что та буча, которая была устроена в прошлом году, провалилась. Она угасла, несмотря на то что американцы, поляки, прибалты кормили так называемую белорусскую оппозицию неимоверным количеством денег. Была проделана колоссальная работа с промыванием мозгов молодежи, но все это вылетело в трубу.

Если для организаторов вся затея обернулась потерей капиталов, то для Беларуси это бесценный опыт. Пришло время учиться уже не только на чужих, но и на своих ошибках: усиливать позиции, которые приняли на себя основной удар. Внесены изменения в закон о государственной защите тех, кто сегодня "на передовой".

