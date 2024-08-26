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ГосСМИ нацелены на правду, на объективное освещение происходящего в стране и за рубежом - Иван Эйсмонт
Государственные СМИ нацелены на правду, на объективное освещение происходящего в стране и за рубежом. Об этом заявил журналистам председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, отвечая на вопрос о работе СМИ в предстоящей электоральной кампании, сообщает БЕЛТА.
"Многих наших бывших партнеров особенно интересует то, что происходит в это время на территории Беларуси. Не мне вам рассказывать, что бывает. К счастью, за последние годы наше государство навело порядок в информационном поле. И, скажу откровенно, стало намного меньше врагов, которые работали за иностранные деньги на развал белорусского государства. А четыре года назад вообще беспрецедентная вещь случилась - мы получили атаку на государственные СМИ Республики Беларусь, - сказал председатель Белтелерадиокомпании. - Вызов принят. Мы перестроили свою работу, и, я думаю, все это почувствовали. К электоральной кампании 2025 года мы подходим немного в другой форме по сравнению с тем, что было: мы были слишком толерантными и спокойными и признавали это. Потому что, на наш взгляд, журналистика именно такой и должна была быть. Наши оппоненты подходили к выборам совершенно с другим настроением. Но мы учли недостатки в своей работе. В целом мы готовы".
"Все остается, как и было. Мы нацелены на правду, на объективное освещение мероприятий, того, что происходит в нашей стране и за рубежом. Именно по этой причине мы, представители СМИ, и подвергаемся из года в год многочисленным санкциям со стороны наших западных партнеров. Для меня это доказательство того, что мы все делаем правильно", - подчеркнул Иван Эйсмонт.
Сегодня состоялась встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко с руководителями республиканских средств массовой информации. Участники мероприятия обсудили вопросы повышения качества информирования общественности о проводимой государственной политике и участия парламентариев в ее реализации.
Фото: БЕЛТА
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