ГосСМИ нацелены на правду, на объективное освещение происходящего в стране и за рубежом - Иван Эйсмонт

"Многих наших бывших партнеров особенно интересует то, что происходит в это время на территории Беларуси. Не мне вам рассказывать, что бывает. К счастью, за последние годы наше государство навело порядок в информационном поле. И, скажу откровенно, стало намного меньше врагов, которые работали за иностранные деньги на развал белорусского государства. А четыре года назад вообще беспрецедентная вещь случилась - мы получили атаку на государственные СМИ Республики Беларусь, - сказал председатель Белтелерадиокомпании. - Вызов принят. Мы перестроили свою работу, и, я думаю, все это почувствовали. К электоральной кампании 2025 года мы подходим немного в другой форме по сравнению с тем, что было: мы были слишком толерантными и спокойными и признавали это. Потому что, на наш взгляд, журналистика именно такой и должна была быть. Наши оппоненты подходили к выборам совершенно с другим настроением. Но мы учли недостатки в своей работе. В целом мы готовы".