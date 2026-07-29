Госстандарт Беларуси ужесточил требования к тканям для школьной формы

Государственный комитет по стандартизации Беларуси ужесточил требования к тканям для школьной формы. Так, уже с 13 августа в нашей стране официально начинают действовать обновленные требования к школьной одежде.

Корректировки в стандарт внесены с целью сделать форму для учащихся не просто удобной, но и по-настоящему качественной, а также продвинуть ее как часть отечественного бренда. Теперь родителям станет проще ориентироваться в выборе, а производителей ждут серьезные испытания на прочность.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Стали жестче требования к таким показателям, как разрывная нагрузка, стойкость ткани. Стандарт также дополнен требованием о том, что одежда должна быть изготовлена на территории Республики Беларусь. При этом установлено, что при ее изготовлении должно быть обеспечено преимущество использования текстильных материалов, произведенных на территории государств - участников Союзного государства. Для изготовления одежды для учащихся учреждений общего среднего образования применяются текстильные материалы, в которых ограничено вложение синтетических добавок".

Напомним, к новому учебному году предприятия концерна "Беллегпром" изготовили около 300 тыс. изделий. Ассортимент обновлен на 60 %. В целом на полках белорусских магазинов появится около миллиона единиц школьной одежды. Акцент - на удобство и качество.