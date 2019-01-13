Гость "Главного эфира" - руководитель ансамбля Вооруженных Сил Беларуси Владимир Воропаев

Для Академического ансамбля Вооруженных Сил Беларуси неделя выдалась особенной. В среду востребованный коллектив отметил юбилей - 80-летие, и в этот же день главным подарком для него стала награда из рук Главы государства.

И это неспроста. Творческая история ансамбля - тысячи аншлагов и миллионная аудитория. Выступления на главных площадках страны и в маленьких гарнизонах. В 1940-х они буквально усилили армию строевыми песнями и маршами, стояли в тылу и на передовой, вселяли веру и надежду в победу. Уже после войны через главную творческую школу белорусской армии прошли песняр Владимир Мулявин, звезда московской оперетты Юрий Веденеев, народные артисты Виктор Вуячич и Николай Ворвулев.

Сегодня более 80 одаренных военнослужащих не просто проходят службу, а активно гастролируют по стране и за рубежом. Причем в составе коллектива профессиональные хореографы, вокалисты, музыканты. Абсолютные чемпионы республики по дэнс-шоу, лауреаты международных конкурсов и обладатели почетного звания "Заслуженный артист Республики Беларусь". Сохраняя и приумножая традиции армейского творчества, ансамбль готовит и новые программы. Словом, есть о чем поговорить и есть что сыграть.