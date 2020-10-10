Парламент продлевает сроки внесения предложений по изменению Конституции. Гость в студии - Валентин Семеняко

Свои предложения о том, какие изменения нужны основному закону страны, можно оставлять и на сайте Палаты представителей. Здесь работает специальная информационная платформа. Первые дни показали: белорусы инициативны. Уже более тысячи предложений. А потому парламент предложил продлить сроки внесения инициатив, не ограничиваясь лишь октябрем.







О том, как быть услышанным - наш корреспондент Ольга Анищенко спросила в профильной парламентской комиссии. Гость "Панорамы" - депутат Валентин Семеняко.



