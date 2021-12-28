Гость проекта "Успеть до полуночи" - Наталья Эйсмонт

Перехватить информационную инициативу в условиях информационной войны жизненно важно. Вот и Беларусь перешла в позицию нападающего, отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Мы больше не стесняемся говорить о том, о чем раньше молчали, и показывать двойные стандарты оппонентов.

Как западные корреспонденты на самом деле ведут себя до и во время интервью с Президентом?

Пресс-секретарь главы государства рассказала о том, как некоторые западные журналисты настойчиво добивались интервью с Александром Лукашенко. В том числе отправляя послания с просьбами членам семьи Натальи Эйсмонт. В ответ на открытость и искренность главы государства из более чем часовых бесед в эфир выходило каких-то обрывочных 8 минут. Ну все вы, я думаю, помните фиаско СNN.

О попытках покушения на главу государства, о том, как вели себя журналисты СNN и BBC при встрече с Александром Лукашенко вне камер. Как происходит выбор участников "Большого разговора" и кто придумал дизайн "мерч Первого"? Смотрите сегодня после "Панорамы" в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".