Гость программы "Скажинемолчи" - Игорь Луцкий

Все ли средства хороши на информационной войне? И какую форму общения с аудиторией стоит выбрать, чтобы позиция государства выглядела убедительно. Новые медиа - какое решение упрочит информационную безопасность в стране? О новых площадках для формулировки смыслов и выражения идей рассказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Игорь Луцкий. Почему слово "пропаганда" приобрело позитивную коннотацию сегодня и как реагировать на блокировку крупнейших телеграм-каналов?





Новое время диктует новые правила, и после 20-го года Беларусь оказалась в новых информационных реалиях. Почему стоит удвоить и даже утроить усилия в YOUTUBE и Telegram, не благодаря, а вопреки жесткой политике "железного занавеса" от Запада. Правда глаз колет?

Игорь Луцкий: Политика Запада построена по принципу домино

Остается ли у современного потребителя информации пространство для самостоятельного мышления? Простые ответы на жизненно важные вопросы смотрите в полной версии интервью на канале "Скажинемолчи" в Youtube, а также присоединяйтесь к телеграм-сообществу.