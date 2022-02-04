Гость программы "Скажинемолчи" - народный артист Беларуси Владимир Гостюхин

Он не бросает слов на ветер и всегда отвечает за свои слова. Гостем программы "Скажинемолчи" стал обладатель Госпремии СССР, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Его киногерои стали олицетворением народного характера и таких понятий, как "героизм", "подвиг" и "любовь к Отчизне". Уроженец Екатеринбурга в Минске прожил несколько десятилетий и сегодня считает себя белорусом. Советский человек по своей формации пережил две серьезные трагедии жизни - гибель матери в ДТП и распад СССР. Почему Беларусь выгодно отличается от всех стран постсоветского пространства и в чем наша сила сегодня? Гостюхин поделился честным мнением о событиях в стране в августе 2020 года, а также о символике коллаборантов.