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Где красная линия для профессионала политической сатиры - Олег Карпович в проекте "Скажинемолчи"
Карикатура как мощное оружие информационной войны. Какие запрещенные приемы используют западные печатные медиа в попытке оболванить читателей? Где начинается и заканчивается красная линия для профессионала политической сатиры? Особым взглядом на мир в программе "Скажинемолчи" поделился художник-карикатурист газеты "СБ. Беларусь сегодня" Олег Карпович. Его портреты в составе авторской группы проекта "Изнанка мятежа" были удостоены специальной премии Президента Беларуси. Как опыт освещения событий украинского Майдана пригодился в августе-2020 и сколько оттенков сегодня имеет ложь в украинских СМИ? Карпович объяснил, что такое печатный нацизм.
Вот вроде бы безобидный рисунок. Но что значит "вырежь Януковича"? Ножничками показано, как его вырезать. Уже у людей в сознании: вырежь, вырежь, вырежь. А еще если текст прочитать… Там написано, что Янукович уже ничто и никто не знает, что у него в голове. А это было до Майдана еще. Вот как изображали Путина - вместо глаз мишени. Это что? Это уже люди настраивались. Вот так вот давать сведения и указывать - вот это и есть нацизм.
Еще больше информации в полном выпуске на YouTube-канале программы "Скажинемолчи", а также подписывайтесь на телеграм-канал.
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