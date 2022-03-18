Где красная линия для профессионала политической сатиры - Олег Карпович в проекте "Скажинемолчи"

Вот вроде бы безобидный рисунок. Но что значит "вырежь Януковича"? Ножничками показано, как его вырезать. Уже у людей в сознании: вырежь, вырежь, вырежь. А еще если текст прочитать… Там написано, что Янукович уже ничто и никто не знает, что у него в голове. А это было до Майдана еще. Вот как изображали Путина - вместо глаз мишени. Это что? Это уже люди настраивались. Вот так вот давать сведения и указывать - вот это и есть нацизм.

Олег Карпович, художник-график газеты "СБ. Беларусь сегодня"