Гость программы "Скажинемолчи" - предприниматель Вячеслав Шах

Белорусы не должны забывать уроки 2020 года. Такое мнение высказал предприниматель Вячеслав Шах. Он вновь стал гостем студии "Скажинемолчи". В предыдущий раз он был в программе год назад. И вот сегодня отметил, что в стране произошли перемены к лучшему. Все увидели, что на самом деле представляет из себя так называемая новая оппозиция, главная цель которой - грязная борьба за власть и деньги и постоянные мантры о новых санкциях. Большую работу провели и правоохранительные органы по закрытию НКО, которые угрожали национальной безопасности. С лучшей стороны показал себя и Президент.