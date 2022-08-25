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Гость программы "Скажинемолчи" - предприниматель Вячеслав Шах
Белорусы не должны забывать уроки 2020 года. Такое мнение высказал предприниматель Вячеслав Шах. Он вновь стал гостем студии "Скажинемолчи". В предыдущий раз он был в программе год назад. И вот сегодня отметил, что в стране произошли перемены к лучшему. Все увидели, что на самом деле представляет из себя так называемая новая оппозиция, главная цель которой - грязная борьба за власть и деньги и постоянные мантры о новых санкциях. Большую работу провели и правоохранительные органы по закрытию НКО, которые угрожали национальной безопасности. С лучшей стороны показал себя и Президент.
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