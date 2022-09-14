3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гость программы "Скажинемолчи" - Светлана Сахоненко
Из-за резко начавшихся проблем со зрением пришлось отказаться от выступлений в олимпийском спорте. Титулованной лыжнице Светлане Сахоненко не давали допуск в национальную команду. Через два года она получила предложение попробовать себя в спорте - паралимппийском. А спустя несколько лет на Играх в Пхенчхане выиграла три золота и бронзу.
О своем непростом спортивном пути чемпионка откровенно рассказала в программе "Скажинемолчи". Светлана Сахоненко была готова повторить и даже превзойти свой медальный успех и на Играх в Пекине, но такой возможности ни ей, ни всем остальным белорусским и российским спортсменам не дали, отстранили команды в тот момент, когда атлеты уже были в паралимпийской деревне.
Что чувствовала Светлана Сахоненко, когда в один момент получила на руки удостоверение инвалида?Благодаря кому пришла в паралимпийский спорт? Какую роль в состязаниях среди слабовидящих спортсменов играет гайд и необычная история знакомства с супругом? Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов