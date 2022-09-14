Гость программы "Скажинемолчи" - Светлана Сахоненко

Из-за резко начавшихся проблем со зрением пришлось отказаться от выступлений в олимпийском спорте. Титулованной лыжнице Светлане Сахоненко не давали допуск в национальную команду. Через два года она получила предложение попробовать себя в спорте - паралимппийском. А спустя несколько лет на Играх в Пхенчхане выиграла три золота и бронзу.

О своем непростом спортивном пути чемпионка откровенно рассказала в программе "Скажинемолчи". Светлана Сахоненко была готова повторить и даже превзойти свой медальный успех и на Играх в Пекине, но такой возможности ни ей, ни всем остальным белорусским и российским спортсменам не дали, отстранили команды в тот момент, когда атлеты уже были в паралимпийской деревне.