Гость программы "Скажинемолчи" - завкафедрой факультета журналистики БГУ Алеся Кузьминова

Что изменилось в плане приема на журфак и насколько это была вынужденная мера? Устарели ли стандарты подготовки журналистов в Беларуси? И как соцсети и медиаграмотность влияют на аудиторию?

Ответ через науку. Об этом и не только рассказала гость программы "Скажинемолчи" - заведующая кафедрой факультета журналистики БГУ Алеся Кузьминова.

Поговорили и о практикующих журналистах-преподавателях: много ли их на факультете и как это влияет на подготовку кадров?

Полная версия интервью доступна на YouTube-канале "Беларусь 1".



