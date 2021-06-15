Гость "Скажинемолчи" - директор мемориала "Брестская крепость-герой"

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": Основные положения плана OST - 75 % белорусов должны были быть либо уничтожены, либо усланы в Сибирь. 25 % в виде сельскохозяйственных рабов на Немеччине. Я просто не понимаю, как можно забыть то, что мы вместе сделали в годы Великой отечественной войны. Мы вместе ковали эту Победу. Более 30 национальностей защищали нашу Брестскую крепость, и никто из них не думал: я украинец, ты русский, ты белорус, азербайджанец, армянин, еврей - это была единая семья, единый кулак.