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Гость "Скажинемолчи" - певец Севак Ханагян
Впервые в Минске и сразу в студии Белтелерадиокомпании! Российский и армянский певец и автор песен Севак Ханагян стал гостем программы "Скажинемолчи". Победитель 7-го сезона украинского Х-Factor - приглашенный исполнитель юбилейного концерта Александры Гайдук. Так и началось знакомство с нашей столицей. Теперь же Севак всерьез думает о собственном сольнике, ведь после того как он поместил фото в социальных сетях с геолокацией Минск, белорусские фанаты взорвали директ.
Вот я сегодня приехал в Минск, просто снял сториз, что я в Минске, и, на мое удивление (очень приятно, конечно), очень много людей написали: "Неужели концерт? Почему мы не видели рекламу?". Я понял, что меня здесь тоже ждут, и это потрясающе. Я первый раз в Минске, и мне очень понравился город. На первый взгляд, очень красивый, очень чистый, аккуратный город.
Победитель 7-го сезона Х-Factor в стране-соседке проходил испытания телешоу преимущественно с авторским репертуаром. Так, песня о войне "Возвращайся" спустя два года после Майдана произвела фурор. Текст о событиях в Армении, ведь певец, будучи маленьким мальчиком, своими глазами видел боевые действия на родине и хорошо знает цену миру, о которой сейчас стали забывать на разных континентах.
Мы призываем, выпуская эту песню, чтобы люди, слушая, понимали: каждого солдата, каждого сына ждет дома мать, дочь, жена. И чтобы как можно меньше этого было, я понимаю, что это невозможно, чтобы вообще не было, это мое первое желание - чтобы не было войны вообще-вообще в мире. Что с этим миром не так, я до сих пор не понимаю, но везде есть эта война, и не надо быть умным, начитанным или каким-то гениальным человеком, чтобы понимать, что последствия войны - это всегда плохо. Особенно символично мнение артиста в дни памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, а о том, как пострадала наша страна, знают далеко за ее пределами. Также Севак поделился в "Скажинемолчи" взглядом на конкурс "Евровидение" как экс-участник. Посмотреть выпуск можно на сайте Белтелерадиокомпании, на YouTube-канале "Беларусь 1", а выдержки - в телеграм-канале программы "Скажинемолчи".
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