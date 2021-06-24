Гость "Скажинемолчи" - певец Севак Ханагян

Вот я сегодня приехал в Минск, просто снял сториз, что я в Минске, и, на мое удивление (очень приятно, конечно), очень много людей написали: "Неужели концерт? Почему мы не видели рекламу?". Я понял, что меня здесь тоже ждут, и это потрясающе. Я первый раз в Минске, и мне очень понравился город. На первый взгляд, очень красивый, очень чистый, аккуратный город.

Севак Ханагян, российский и армянский певец, автор песен