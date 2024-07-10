Гость "Славянского базара" Олег Газманов: Беларусь ассоциируется с добрым народом

Весь Витебск в эти дни - это "Славянский базар"! Несмотря на будний день, город вовсю звучит и распевается. В расписании что ни час, то звездный. В эти минуты в концертном зале "Витебск" - вокальный батл. А вечером город зажжет на "Рок-панораме" (подробности в видео).