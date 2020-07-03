Гость студии - бизнесмен Павел Топузидис

Почва для развития бизнеса в Беларуси постепенно становится все более плодородной. Принимаются законодательные инициативы, которые способствуют и легкому открытию своего дела, и работе без лишних проверок. Декрет № 7 стал одним из главных в этом вопросе. Простимулировал бизнес-активность. Если в 2006 году наша страна занимала 106 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, то в прошлом переместилась на 49. Это из 190 стран.



Да, в планах попасть в тридцатку лучших и, значит, есть куда стремиться. О предпринимательстве, его роли в современной белорусской экономике, и как ее повысить, мы поговорим с человеком, который знает об этом все. Гость нашей студии известный бизнесмен - Павел Топузидис.



