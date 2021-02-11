ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гость студии - Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности

Как укрепить бренд "Сделано в Беларуси", мы сейчас и поговорим с гостем в студии. К нашему эфиру присоединяется Георгий Гриц - ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности.

- Георгий Васильевич, здравствуйте! ВНС начало свою работу. Мы слышали большое выступление Президента. Как вы оцениваете то, что происходит сейчас во Дворце Республики?

- Вы руководите институтом, который специализируется на кадрах для промышленности.

Как нам укрепить марку "Сделано в Беларуси"? На что следует сделать ставку?

- В Программе социально-экономического развития на ближайшие 5 лет прописан пункт: "Увеличение производительности труда в промышленности в 1,3 раза". За счет чего?



А у меня еще несколько цифр: за 5 лет ВВП должен вырасти на 21,5 %, реальные располагаемые доходы населения - на 20 %, рост экспорта товаров и услуг - до 50 млрд долларов. Насколько это реально?

- Какие современные глобальные экономические тренды вы наблюдаете и вписывается ли в них Беларусь?

- Каковы точки стратегического роста для экономики Республики Беларусь?

- Сейчас в мире не так много стран, которые ориентируются на социальную модель развития. На ваш взгляд, как на их фоне выглядит Беларусь, особенно в тяжелое время коронавируса?

- Во время выступлния Президент много внимания уделил экономическим отношениям Беларуси с Россией и Китаем. Торгуем с этими странами много, но есть потенциал, как отметил белорусский лидер. На ваш взгляд, за счет чего Минск может действительно больше зарабатывать в отношениях с Пекином и Москвой?

Спасибо, Георгий Васильевич. Напомню, гостем информационного канала был ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все