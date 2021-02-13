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Гость студии - председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский

За эти два дня на Всебелорусском народном собрании было сказано много важного для поиска верного пути дальнейшего развития страны.

В студии - председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский и главный редактор газеты "Мінская праўда" Лариса Коршун (видео).

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