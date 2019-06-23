Гость в нашей студии - глава Европейской легкоатлетической ассоциации

Кто уж точно очень хорошо знает белорусскую сборную по легкой атлетике, помимо председателя федерации Вадима Девятовского, так это Свен Арне Хансен - глава Европейской легкоатлетической ассоциации. Господин Свен Арне с удовольствием приезжает в Беларусь.



Впрочем, о его впечатлениях лучше всего он расскажет сам. Сегодня он гость в нашей студии. Господин Хансен, мы рады приветствовать вас здесь, на стадионе "Динамо" (видео).