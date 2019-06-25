Гость в студии - замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас

У наших дипломатов сейчас тоже жаркие и насыщенные дни. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас нашел время для того, чтобы заглянуть в студию нашего инфоканала на стадионе "Динамо" (видео).



