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Гость в студии - замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас

У наших дипломатов сейчас тоже жаркие и насыщенные дни. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас нашел время для того, чтобы заглянуть в студию нашего инфоканала на стадионе "Динамо" (видео).

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