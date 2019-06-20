Гость выездной студии - солистка группы Aura Юлия Быкова

Мы продолжаем встречать гостей в нашей выездной студии. И прямо сейчас с нами Юлия Быкова, солистка группы "Аура" и один из авторов того самого триумфального музыкального альбома "Куточак Беларусі". В нем песни, которые стали саундтреками многих главных концертов страны (видео).





