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Гость выездной студии - солистка группы Aura Юлия Быкова

Мы продолжаем встречать гостей в нашей выездной студии. И прямо сейчас с нами Юлия Быкова, солистка группы "Аура" и один из авторов того самого триумфального музыкального альбома "Куточак Беларусі". В нем песни, которые стали саундтреками многих главных концертов страны (видео).


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