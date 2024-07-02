Могилев и Гомель встретили участников "Поезда Памяти"

Гостеприимная белорусская земля встретила участников "Поезда Памяти". Школьники посетили поле воинской славы под Могилевом, где 12 июля 1941 года произошел самый ожесточенный бой с танковыми частями вермахта. Немецкие войска рассчитывали сходу занять областной центр и направили наБуйничское поле 70танков. Советским солдатам удалось сжечь 39вражеских боевых машин иотбить несколько атак. Участники белорусско-российского проекта почтили память погибших рекой живых цветов.

Ребята посетили и Могилевский зоосад, ознакомились с обитателями белорусских лесов, а также с экзотическими представителями фауны. Кроме того, стали участниками сафари. Через территорию зоосада проложена железная дорога протяженностью около 2 км, а на его просторах пасутся зубры и косули.