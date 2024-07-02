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Могилев и Гомель встретили участников "Поезда Памяти"
Гостеприимная белорусская земля встретила участников "Поезда Памяти". Школьники посетили поле воинской славы под Могилевом, где 12 июля 1941 года произошел самый ожесточенный бой с танковыми частями вермахта. Немецкие войска рассчитывали сходу занять областной центр и направили наБуйничское поле 70танков. Советским солдатам удалось сжечь 39вражеских боевых машин иотбить несколько атак. Участники белорусско-российского проекта почтили память погибших рекой живых цветов.
Ребята посетили и Могилевский зоосад, ознакомились с обитателями белорусских лесов, а также с экзотическими представителями фауны. Кроме того, стали участниками сафари. Через территорию зоосада проложена железная дорога протяженностью около 2 км, а на его просторах пасутся зубры и косули.
Второй точкой на карте путешествия стал Гомель. Ребята посетили промышленное предприятие "Гомсельмаш". В годы войны оно успешно освоило новые виды военной продукции и увеличило выпуск боеприпасов. Завершили "гомельскую" программу во Дворце Румянцевых и Паскевичей.
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