"Мы жили в квартире, ходили в кафе, побывали на экскурсии" - гражданин Латвии рассказал о "бесчеловечном" отношении в Беларуси, пока шло следствие по делу о наркотиках

Историю граждан Латвии, задержанных за провоз пакетика с марихуаной через белорусско-латвийскую границу, рассказал сам участник этой ситуации Даниэль Цирсис.

"Я Даниэль, гражданин Латвии, также налогоплательщик в своей стране, - отметил он. - Девчонки позвали на концерт Viva Braslav, который каждый год происходит в Беларуси. Никогда не был на нем. Решил посетить и заодно отвезти девчонок, чтобы онине ехали втроем".

Это не первый визит Даниэля в Беларусь, говорит, что посещал нашу страны около 20 раз."Мы в Минск в основном как туристы или в гости кому-то приезжали", - отметил он.

26 июля через пункт пропуска "Григоровщина" в Беларусь въехали четверо граждан Латвии. Молодые люди - три девушки и один парень - ехали на музыкальный фестиваль в Браслав. Во время пересечения границы сотрудницей погранконтроля в салоне авто при досмотре найден небольшой пакетик.

"А что тут за пакетик у вас? - спросили на границе. - Это ваше?"

Молодые люди сказали, пакетик им не принадлежит.

Вызванный на место кинолог подтвердил, что собака учуяла запах наркотического вещества. Впоследствии экспертиза показала: вещество, содержащееся в пакетике, является марихуаной. Надо отметить, что жители Латвии сразу единодушно уверяли, что это не их. Отвечая на вопрос, как наркотик мог попасть в машину, ребята предположили, что пакетик мог обронитьзнакомый Даниэля, которого он подвозил накануне.

В такой ситуации по закону на все вопросы должно ответить следствие. Естественно, и был запущен его механизм.

Через три дня граждан Латвии выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Оставалось дождаться результата всех экспертиз, узнать, имеются ли отпечатки кого-тоиз этой четверки на пакетике с марихуаной.

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И тут в интернете начались странные вбросы с заголовками наподобие "Ехали в Беларусь на фестиваль, оказались за решеткой", а также обвинениями"в отсутствии верховенства закона в нашей стране". Подобные вбросы мало того, что бездоказательны, но не идут на пользу следствия. Вообще, это больше похоже на попытку оказать на него давление.

Естественно, белорусской стороне, открывшей безвиз, крайне неприятно слышать подобные обвинения. Тем болеекогда они беспочвенны, а процедура разбирательства максимально правовая и к задержанным была применена максимально гуманная мера пресечения - не СИЗО, а подписка о невыезде и квартира. Кому выгодны эти вбросы? Явно не задержанным ребятам и явно не белорусской стороне.

Зачем это было нужно, размышляет теперь и сам Даниэль.

На вопрос, как к ним относились после задержания, Даниэль ответил: "Вполне приятно. Претензий не имею".

Мы проживали дома, нам позволили снять квартиру. Мыпосещали магазины, кафе, также побывали на экскурсии. В общем, относились к нам хорошо, если вкратце. Все в рамках закона. Даниэль Цирсис

Надеялся ли, что раз он не виноват, то точно разберутся?

"Конечно, я знал, что я не виноват, - подчеркнул Даниэль. - И еще, когда нас задержали на 72 часа, милиция говорила, что если вы не виноваты, то все с вами будет хорошо. Я верил и надеялся, что все будет в рамках закона, и что нас отпустят домой".

Парень знал, что его история была на контроле у главы государства. "Я даже видел совещание, где "батька" сказал: "Вы можете приезжать к нам, но только без наркотиков". В чем я абсолютно с ним согласен. Ни в какой стране не приветствуют наркотики", - подчеркнул Даниэль.