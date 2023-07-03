Гостей нужно удивлять - чем может запомнится туристам летний сезон - 2023 в Беларуси

Большие выходные и праздники - время путешествий по родной стране. Колорит агроусадеб, вкусные угощения, семейные туры выходного дня, полноценный отпуск в здравницах. Вариантов, действительно, множество!

К жаркому сезону все регионы готовятся основательно - гостей нужно удивлять! Варианты отдыха на белорусскихкурортах изучила Марина Романовская.

Белорусская жемчужина Браслав - всегда заранее готовится к потоку туристов. Это центр притяжения зарубежных гостей, и, конечно, белорусов, которые предпочитают путешествовать по родной стране. Местные говорят, не поднялся на гору Маяк, считай и на курорте не побывал. Десятки ступеней - и в виде бонуса открываются такие виды, что дух захватывает!





Гора Маяк. Отсюда открывается нашему взору замечательно озеро Струсто. А с правой стороны виден остров Чайчин. Второй по площади в Республике Беларусь. На этом острове расположено еще одно озеро - внутреннее. И расположена туристическая стоянка Национального парка, которая также принимает гостей. Юлия Павловская, начальник отдела Национального парка "Браславские озера"

"Беларусачка", "Купальская ноч", "Каляда"- туристические стоянки Нацпарка. Расположены у воды, одновременно могут разместить до полутора тысяч человек. Идеальный отдых для семейных выходных и путешествий с друзьями.

Местным жителям повезло - живописными пейзажами они могут любоваться круглый год. В особом ритме город начинает жить с открытием туристического сезона. Популярный курорт развивается. Пляжный отдых по-прежнему вне конкуренции. Но это далеко не все, чем здесь готовы удивлять гостей.

Разработаны десятки туристических маршрутов. Гостей приглашают и на водные путешествия. По Браславским озерам курсируют два больших катамарана. Отдых на белорусском курорте - это еще и про комфорт. В распоряжении гостей - базы отдыха и рестораны на любой вкус.





Когда теплая вода, когда хорошее солнце, то все едут к нам. Полностью загружены объекты: и гостиницы, и базы, и туристические стоянки. Михаил Чичко, гендиректор Национального парка "Браславские озера"

Каждый сезон покоряет сердца туристов и Нарочанскийкрай. На территории в 16 гамежду озерами Нарочь и Мястроразместился дендрологическийсад.В экосистеме - редчайшие растения, птицы и животные. На территории - пруд с карпами. Природной ароматерапии поможет аудиогид, который направит по самым укромным тропинкам.

"Каждый гость у нас старается попробовать наши сырники, потому что сырники готовятся из домашнего молока, соседские коровы нам дают. Все наше домашнее", - рассказывает заведующая дендрологическим садом Национального парка "Нарочанский" Татьяна Станкевич.

Хозяйка агроусадьбы Оксана Сальковская гостей всегда встречает хлебосольно. Традиционная белорусская кухня, по бабушкиным рецептам. И для иностранцев, и для туристов из соседнего района. Усадьбе "Над Неманом" уже больше 20 лет. Гостевые домики перевезли с отдаленных деревень, оформили интерьер в белорусском стиле.





Весь колорит этих домов в том, что бревно старое смолистое. Где-то поверхность чуть-чуть поточена шашелем, но это придает какую-то даже изюминку этим бревнам. Потому что они все красивые, морщинистые, с каким-то узором, который уже жучок сделал. Валерий Сальковский, хозяин агроусадьбы "Над Неманом"

Гостям предлагают совершить велопрогулки, покататься на лошадях, организованы экскурсии на местные предприятия и по историческим местам региона. А еще - прокатится на катере по Неману, сплавится на каноэ или стать на водные лыжи.





Это самая жемчужина нашей усадьбы. Название "Над Неманом" - 50 метров - и Неман. Поэтому у нас есть и каноэ, и лодка. Обучаем плаванию на каноэ, обучаем плаванию без каноэ, учим кататься на водных лыжах. Соблюдаем всю технику безопасности, обязательно жилет. Оксана Сальковская, хозяйка агроусадьбы "Над Неманом"

Хозяева усадьбы знакомят с богатыми традициями края. Приглашают на белорусское "Купалле", "Гуканне вясны". Особая атмосфера у музыкальных вечеров на природе.