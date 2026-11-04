Гости Минской конференции разделяют призыв Лукашенко к долгосрочному миру в Евразии

Призыв Президента Беларуси к достижению долгосрочного мира на евразийском пространстве всецело разделяют гости конференции. Общественность устала от затянувшегося украинского конфликта и уже готова стать рычагом для его урегулирования. Мнения и оценки.

Маттео Педжо, почетный консул Беларуси в Италии, руководитель Комитета солидарности с Беларусью (Италия):

"Мы находимся здесь как представители народной дипломатии. Мы как представители народа Италии считаем, что надо поддержать отношения, общение с Беларусью и со всеми странами многополярного мира для более справедливого мирового порядка. Мы также считаем, что нам надо найти альтернативу НАТО, альтернативу господству англосаксонских и сионистских сил. Поэтому мы здесь. Мы видим очень высокий уровень конференции в этом красивом зале, и Минск для нас - это спокойствие для души, потому что мы видим, что другой мир возможен, другое общество возможно и другие отношения возможны на более равноправной и справедливой основе".