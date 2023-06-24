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Гости фестиваля "Вытокi" ознакомились со спортивной инфраструктурой Глубокого

Гости фестиваля "Вытокi" ознакомились со спортивной инфраструктурой Глубокого

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, руководители Министерства спорта и туризма, Витебского облисполкома ознакомились со спортивной инфраструктурой Глубокого, достопримечательностями города, сообщает БЕЛТА.

Гости фестиваля "Вытокi" посетили областную СДЮШОР профсоюзов по тяжелой атлетике и боксу, сквер знаменитых земляков, собор Рождества Пресвятой Богородицы, строящийся стадион и помещения для занятий спортом районной гимназии, физкультурно-оздоровительный центр.

Уже стартовал олимпийский забег, в котором примут участие около 500 ребят до 9 лет. После торжественной церемонии открытия начнется олимпийский квест.

Активности организованы на 30 площадках по таким видам спорта, как борьба, бокс, биатлон, велоспорт, волейбол, баскетбол, легкая и тяжелая атлетика, пулевая стрельба и др.

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