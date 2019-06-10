Гости II Европейских игр уже в Минске

С этого дня вступил в силу безвизовый режим для болельщиков спортивного форума. Первый пассажир в национальный аэропорт прибыл сразу после полуночи. А уже в середине дня в нашу столицу прилетели гости из Северной Ирландии. Они воспользовались случаем и приехали до открытия Игр, чтобы поболеть завтра за свою национальную команду по футболу. Теперь в Беларусь без визы могут попасть болельщики из 74 стран. Достаточно предъявить паспорт, страховку и билеты на соревнования.