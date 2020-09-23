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Гости инаугурации о впечатлениях

Александр Лукашенко искренне рассказал о приоритетах и четко расставил акценты, по какому пути будет идти Беларусь. Слова главы государства не оставили гостей равнодушными.

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