ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гости инфоканала - делегаты ВНС Тамара Красовская, Ирина Довгало и Юрий Чеботарь

Сейчас перемещаемся во Дворец Республики. С нами на связи вновь наша мобильная студия. Вижу, готова принять информационную эстафету наша коллега Светлана Лукьянюк(видео).

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все