Гости инфоканала - делегаты ВНС Тамара Красовская, Ирина Довгало и Юрий Чеботарь

Сейчас перемещаемся во Дворец Республики. С нами на связи вновь наша мобильная студия. Вижу, готова принять информационную эстафету наша коллега Светлана Лукьянюк(видео).



Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома



Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси



Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси



